Медицинская система Калининградской области справилась с пандемией лучше среднего по стране – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Я не могу сказать, что пандемия стала катастрофой, потому что наша медицинская система справилась лучше, чем в среднем по стране. Повышенная летальность у нас существенно ниже общестранового показателя. И если говорить про экономику, например, про бюджетную сферу, то мы чувствуем себя хорошо — вошли в десятку регионов по приросту налоговых доходов – заняли 8-е место», — рассказал он.

По словам А.Алиханова, резерв коек для заболевших коронавирусом сохраняется и составляет порядка 15-20%. «Это норма, рекомендованная Минздравом. Мы ее выдерживаем», — пояснил он.

А.Алиханов добавил, что проблемы в регионе были только на первом этапе пандемии, «опять же со средствами защиты, но все это решалось на живую нитку». «Мы один из немногих регионов, к которому не было вопросов у Счетной палаты по итогу этих закупок и оперативной работы. Кроме того, надо было правильным образом настроить работу, в том числе с выплатами. Вы помните замечания и критику со стороны президента, когда некоторые начинали считать минуты, часы работы врачей? Так вот мы старались принимать все-таки взвешенные решения и не допускать ошибок», — заключил он.