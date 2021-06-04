Рабочих мест в малом и среднем бизнесе Калининградской области стало больше – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Хотел сделать одно важное уточнение. Когда вы слышите фразу о том, что количество закрывшихся компаний больше количества открывшихся — это не последний показатель, который надо оценивать, делая выводы о состоянии малого и среднего бизнеса. Потому что объем занятости в малом и среднем бизнесе Калининградской области – плюс четыре с лишним тысячи человек. То есть рабочих мест стало больше», — отметил губернатор.

А.Алиханов обратил внимание, что к этому «добавился и такой институт как самозанятые». «Это отдельный налоговый режим. Понятно, что там не все предприниматели – там есть люди, которые, например, сдают недвижимость. Но, тем не менее, их на конец 2020 года было 12 тысяч человек. Это тоже, по сути, предприниматели. То есть надо смотреть не на количество компаний», — заключил он.