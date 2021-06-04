Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года

Как сообщили в «Роскосмосе», глава госкорпорации Дмитрий Рогозин согласился с предложением нового руководителя американского агентства по исследованию космического пространства Билла Нельсона, — передает агентство Интерфакс. Ранее в «Роскосмосе» не исключали дальнейшего участия в проекте МКС после 2025 года. В то же время, там сообщали о планах создания на орбите новой независимой российской станции.
2021-06-04T21:03:05+03:00
2021-06-04T21:03:05+03:00
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21:03, 04 июня 2021
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