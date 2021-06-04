Турецкие специалисты обнаружили крупное газовое месторождение в Черном море

Его запасы оцениваются в 135 миллиардов кубометров, — сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Само месторождение располагается в юго-западной части Черного моря – в ста километрах от турецкого берега. Ранее в этом же регионе было обнаружено другое месторождение, запасы которого оценили более чем в 400 миллиардов кубометров.