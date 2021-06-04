Рязанская епархия РПЦ отсудила у мэрии города здание школы

Представители церкви настаивали, что в нем в прошлом располагалось здание духовной семинарии. Администрация Рязани, как пишет интернет-издание «7х7», отвечала, что учебное заведение некуда переселять. Губернатор региона Николай Любимов прошлым летом говорил, что гордо не рассматривает передачу помещения епархии.

В итоге представители РПЦ обратились в арбитражный суд. Школа, которая расположена в историческом здании, как обращает внимание издание, является единственной в городе с углубленным изучением французского языка.