В Ростове-на-Дону к восьми годам колонии, по обвинению в госизмене, приговорили военнослужащую Татьяну Кузьменко

По данным источника агентства ТАСС, ее обвиняли в том, что она передавала сведения, составлявшие государственную тайну, украинской разведке. Кузьменко находилась под домашним арестом, при этом в суде сказали, что она свою вину полностью признала. Исполнение приговора отложили на два года, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.