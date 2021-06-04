В Ростове-на-Дону к восьми годам колонии, по обвинению в госизмене, приговорили военнослужащую Татьяну Кузьменко

По данным источника агентства ТАСС, ее обвиняли в том, что она передавала сведения, составлявшие государственную тайну, украинской разведке. Кузьменко находилась под домашним арестом, при этом в суде сказали, что она свою вину полностью признала. Исполнение приговора отложили на два года, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.
2021-06-04T21:01:27+03:00
2021-06-04T21:01:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 04 июня 2021
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