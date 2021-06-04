В Новосибирске из СИЗО отпустили полицейского, который застрелил местного жителя при задержании

Как сказали в Следственном комитете, меру пресечения сотруднику ДПС изменили по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. Вместо ареста сотрудник МВД находится под подпиской о невыезде. В то же время, задержаны два человека, которые оказали сопротивление при задержании в момент инцидента. Следствие намерено просить об их аресте, — добавили в СКР.

Трагедия произошла неделю назад. Как рассказали в МВД, наряд полиции попытался задержать водителя и пассажиров автомобиля, который не остановился на требование ГИБДД. Один из задержанных оказал сопротивление и был убит случайным выстрелом. После этого семью полицейского взяли под охрану. Представители местной азербайджанской диаспоры потребовали провести расследование случившегося. Также с призывом о всеобъемлющем расследовании обратилось азербайджанское посольство в Москве.

