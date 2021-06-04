Маркировка импортного алкоголя позволит создать в Калининградской области до 8 тысяч рабочих мест – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Уже больше 15 лет весь импортный алкоголь маркировался российской маркой, напечатанной за рубежом. Несколько компаний монополизировали это все, сначала товарные партии ехали в Прибалтику, хранились на складах, маркировались – за все это надо платить деньги, до 12 евроцентов за наклеивание марки, потом еще и транспортировка тоже становилась ответственностью прибалтийских компаний, а значит, они зарабатывали на этом. Мы посчитали, что, если четверть этого объема перевести, например, в Калининградскую область, то это 7,5-8 тысяч новых рабочих мест», — сказал он.

Маркировка импортного алкоголя началась в Калининградской области с 1 июня. Как сообщается, в течение следующих двух лет привозной алкоголь будет маркироваться на местных складах в тестовом режиме.