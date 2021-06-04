Без экологического благополучия России мир не справится с проблемами окружающей среды – ВООП

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«Правила игры должны быть для всех, без благополучия экологического Российской Федерации миру не справиться с этими проблемами. Проблемы Финляндии, которая экологически безупречна, могут быть не в самой Финляндии, они могут быть в пожарах в Австралии или вырубке леса в нашей тайге. Границ сегодня нет, это должны понимать политики, которые ведут санкционные войны и давят на страну, которая обладает самыми большими ресурсами», — сказал он.