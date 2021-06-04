В связи с эпидситуацией было принято решение увеличить коечный фонд в «ковидном» госпитале Камчатки – губернатор

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов, при необходимости есть возможность за день развернуть 100 коек одномоментно.

«Сейчас мы наращиваем койки, потому что мы до этого очень сильно сократили. У нас изначально рекомендованный уровень был 156 коек. Максимум мы в свое время развернули 850 коек, что в 7 раз больше. Сейчас мы сократили сначала до 150, но жесткие рекомендации Минздрава России, я считаю правильные, их все-таки поджимать максимально, чтобы плановую помощь оказывать, сейчас тут фактор риска. И мы упали в моменте ниже 100 – до недавнего времени у нас оставалось 85-90 коек, потому что была очень маленькая заболеваемость — 7-8 человек в день», – сказал он.

К сожалению, в последнее время, отметил В.Солодов, число заболевших стало увеличиваться, и койки для ковидных больных местные власти увеличили до 120. «Потом мы увеличим до 150. Если будет необходимость, то за день мы можем развернуться до 100 коек. Все отработано, это нормальный процесс балансирования расходов», — сказал губернатор.

По словам В.Солодова, в прошлый тяжелый год во время пандемии край справился только благодаря поддержке со стороны федерального правительства, министерства по развитию Дальнего Востока и Минобороны. «Были развернуты инфекционные госпитали. В госпитале, который был построен (с помощью Минобороны), больше половины пациентов были гражданскими, а не военные. И персонально по линии правительства Москвы (была помощь), лично благодарность С.Собянину. Так как у нас все шло с опозданием, и если у нас это был пик (заболеваемости), а в Москве спад, то мэр перекидывал часть врачей целый самолет», — рассказал губернатор.