Причиной загрязнения на Камчатке является цветение водорослей вследствие изменения климата – губернатор Солодов

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Главный аргумент против какого-то прямого загрязнения, мы наблюдали загрязнение на протяжении 500-600 километров океанского побережья в течение трех недель, и ни одного следа нигде не было выявлено. Значит, мы столкнулись с чем-то другим. А сейчас ученые сходятся однозначно к одному, что это было цветение водорослей. Основной причиной выдвигают изменение климата. Примерно схема такая, если говорить обще: повышается температура воды, изменяется соленость океана, начинает меняться структура кораллов на большом барьерном рифе в Австралии. Это изменение структуры кораллов влияет на другие организмы, в том числе на виды фитопланктона. И один фитопланктон начинает замещать популяцию другого, и он более активный и токсичный. Ведь эти явления мы наблюдали не только на Камчатке, но и в 2020 году осенью по всей северной пацифике – Аляске, Чукотке, Беренговом море, Арктических морях. И выводы очень серьезные, что мы столкнулись с тем, что не просто кто-то слил какую-то бочку или прохудился какой-то полигон. А все страшнее – мы имеем тиктанические изменения», — сказал он.

В.Солодов отметил, что необходимо создать Центр мониторинга Мирового океана на Камчатке, «чтобы мы вместе с нашими коллегами в мировом сообществе отслеживали эти процессы, рассказывали про них людям, описывали риски и так далее».

В октябре 2020 года Росприроднадзор сообщил, что в пробах воды, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе, выявлено трехкратное превышение фенола, железа в 6,7 раза и почти в 11 раз превышено содержание фосфат-иона. В конце сентября серферы стали жаловаться на ожоги глаз и кожи после заплывов, а в соцсетях появились фотографии массового выброса мертвых морских животных, которых стали находить на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского. В качестве одной из версий причин загрязнения ученые считают токсичные водоросли, вызвавшие гибель донных морских организмов.