Губернатор Камчатского края Солодов считает первостепенным развитие экологического туризма в регионе

Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума. Губернатор края считает очень важным инвестирование в экологический туризм.

«На примере Камчатского края я хочу показать, что регион может развиваться на основе зеленой устойчивой экономики, которая базируется на 3-х секторах — это рыба, это туризм, это логистика. Для меня туризм – это супер важно. Он не дает налогов в бюджет сам, но туризм создает огромную занятость. А занятость — это налоги в бюджет, это сытые семьи и удовлетворенные люди. Туризм — это громадный плюс в сторону устойчивого, качественного развития региона и экономического роста», — сказал В.Солодов.

По словам губернатора, благодаря туризму через НДФЛ край может вернуть деньги в бюджет. «Потому что сейчас основной налог, который поступает в бюджет — это НДФЛ. Для меня это (туризм) важен и по смыслу, потому что по большому счету миссия Камчатки в мире, связана с тем, чтобы развивать экологическое мышление. Человек, который приезжает на Камчатку, он должен увозить в своем сердце любовь к природе. Моя задача — развивать десятки мест, сотни маршрутов и сделать их доступными для жителей», — сказал В.Солодов.

Глава региона считает, что есть огромный потенциал увеличения туристического потока. И этот вопрос обсуждается на уровне президента страны, этим активно занимается правительство, отметил В.Солодов. По словам губернатора, предстоит много работы, чтобы нарастить инфраструктуру и построить места для размещения туристов.