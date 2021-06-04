В республике Коми возбудили второе уголовное дело из-за недавнего разлива нефтепродуктов

Расследование ведется по статьям о загрязнении поверхностных и подземных вод, — рассказали Интерфаксу в региональном МВД. До сих пор ведутся работы по устранению последствий утечки – не только в республике Коми, но и в Ненецком автономном округе, — сказали в компании «Лукойл-Коми». Следы нефтепродуктов обнаружили в реке Колве в начале мая.

Как говорят представители компании, авария произошла из-за разгерметизации трубопровода в Ненецком округе, но при этом там заверили, что только часть вылившихся нефтепродуктов попали в воду. В свою очередь, экологи утверждают, что сразу в нескольких речках невозможно использовать воду даже в технических целях.