ВОЗ призывает страны пожертвовать 250 миллионов доз вакцины от коронавируса

Они будут направлены беднейшим государствам. Как рассказали в ВОЗ, сейчас они получили и распределили уже больше 80 миллионов доз, и для успешного выполнения программы им требуется, по меньшей мере, еще 200 миллионов до конца сентября. Таким образом можно будет добиться, чтоб уже в этом году были вакцинированы не менее 30-40% жителей планеты, — считают эксперты ВОЗ.
2021-06-04T20:02:53+03:00
2021-06-04T20:02:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 04 июня 2021
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