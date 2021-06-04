Полиция Гонконга задержала несколько человек при попытке провести акцию памяти погибших на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чуть ранее полиция оцепила парк, где ежегодно в годовщину событий собирались десятки тысяч жителей Гонконга, — передает агентство Reuters. Чуть ранее в Гонконге был арестован один из лидеров оппозиционных сил. 32 года назад в этот день китайские силовики разогнали демонстрацию студентов на площади в центре Пекину. Число погибших колеблется от 241 до 10 тысяч человек по разным оценкам.
2021-06-04T20:02:31+03:00
2021-06-04T20:02:31+03:00
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20:02, 04 июня 2021
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