Цена на нефть марки Brent сегодня превышала 72 доллара за баррель

Это произошло впервые за два года, — говорят специалисты. По их оценке, на стоимость могло повлиять, в том числе, выступление президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Среди прочего, российский руководитель объявил о продлении программы льготной ипотеки, а также о завершении строительства первой ветки газопровода «Северный поток – 2».
2021-06-04T20:01:51+03:00
2021-06-04T20:01:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 04 июня 2021
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