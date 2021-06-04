Цена на нефть марки Brent сегодня превышала 72 доллара за баррель

Это произошло впервые за два года, — говорят специалисты. По их оценке, на стоимость могло повлиять, в том числе, выступление президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Среди прочего, российский руководитель объявил о продлении программы льготной ипотеки, а также о завершении строительства первой ветки газопровода «Северный поток – 2».