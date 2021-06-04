В Новосибирской области из-под стражи освобожден полицейский, который застрелил подозреваемого при задержании

Как сообщают в Следственном комитете, меру пресечения изменили по личному распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. Сотрудник ДПС отпущен под подписку о невыезде. Инцидент произошел неделю назад на одной из автодорог под Новосибирском. Как рассказывали в областном главке МВД, сотрудники дорожной инспекции задерживали пассажиров и водителя машины, которая не остановилась по их требованию. Один из задержанных оказал сопротивление, произошел случайный выстрел, — утверждали в управлении МВД.

В Следственном комитете сегодня добавили, что двое подозреваемых в применении насилия к полицейским задержаны. Следователи будут просить об их аресте.

