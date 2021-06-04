Власти Украины говорят, что в стране не осталось «воров в законе» — все они уехали за границу, — говорят в Совете национальной безопасности и обороны. На территории Украины осталось четыре десятка криминальных авторитетов, но в отношении них уже ведется процедура выдворения, — добавили в Киеве. В прошлом месяце совет ввел персональные санкции против людей, которых власти считают ворами в законе. Речь шла о блокировке активов, отказе в получении гражданства, разрешении на въезд, а кроме того – о принудительном выдворении. Похожую кампанию ввел в прошлом Михаил Саакашвили, когда он был президентом Грузии.