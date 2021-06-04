Власти Украины говорят, что в стране не осталось «воров в законе» — все они уехали за границу, — говорят в Совете национальной безопасности и обороны. На территории Украины осталось четыре десятка криминальных авторитетов, но в отношении них уже ведется процедура выдворения, — добавили в Киеве. В прошлом месяце совет ввел персональные санкции против людей, которых власти считают ворами в законе. Речь шла о блокировке активов, отказе в получении гражданства, разрешении на въезд, а кроме того – о принудительном выдворении. Похожую кампанию ввел в прошлом Михаил Саакашвили, когда он был президентом Грузии.
2021-06-04T19:31:37+03:00
2021-06-04T19:31:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2849396-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 04 июня 2021
Загрузка комментариев...