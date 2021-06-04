Губернатор Камчатского края: Я не большой сторонник материального стимулирования вакцинации

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума, что он «не большой сторонник материального стимулирования» вакцинации, но и против принудительного прививания.

«Я не большой сторонник финансового или материального стимулирования вакцинации. Мне кажется, что это забота о здоровье, это возможность человеку позаботиться о себе и своих близких. И я также считаю, что принуждать не нужно, это добровольная история. Нужно мотивировать и делать максимально простым», – сказал он.

Как отметил В.Солодов, вакцинация в Камчатском крае идет в плановом режиме. Чтобы упростить процесс вакцинации населения были открыты пункты в торговых центрах.

«Вакцинация идет в плановом режиме. Мы чуть-чуть быстрее, чем средние по стране. Меня это абсолютно не устраивает, меня это заботит. В момент выхода из заболеваемости, я ожидал ажиотажного спроса на вакцину. А он оказался средним, плановым, но при этом не соответствует уровню опасности того эффекта, который вакцина дает. Поэтому мы будем максимально наращивать информирование.

Это мы и делаем, сейчас у нас работают пункты вакцинации в торговых центрах. Я тестировал процесс, он занимает 15 минут. Это максимально быстро», — рассказал губернатор.

В.Солодов считает, что низкий уровень вакцинированных говорит о наличие стереотипов и предубеждений у населения.

«В целом это система здравоохранения такое отношение сформировало к себе, что мы очень стараемся туда не попасть. Поэтому необходимо обеспечить вакцинирование не только в поликлиниках, а также предоставить возможность прививаться, не попадая в это страшное место. Этот стереотип и есть основа того, что этот процесс проходит медленно. У нас на Камчатке сейчас остро проявляется сезонный характер. Летом отпуска, очень много людей, бюджетников идут на отдых. И, конечно, начинается спад числа вакцинированных», — отметил губернатор.