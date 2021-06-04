Киргизия обвиняет Таджикистан в обострении ситуации на границе

Минувшей ночью таджикские военные установили контейнер на одном из участков, при этом они проникли вглубь Киргизии на расстояние до километра, — сказали агентству РИА в киргизской пограничной службе. В конце апреля конфликт между жителями приграничных районов перерос в вооруженное противостояние. Договориться о прекращении огня удалось лишь спустя несколько дней.

С обеих сторон погибли более 50 человек, десятки получили ранения. Некоторые участки границы между двумя республиками до сих пор законодательно не оформлены, что приводит к подобным обострениям.