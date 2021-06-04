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19:03, 04 июня 2021

Российская теннисистка Яна Сизикова отрицает свою причастность к участию в договорных матчах

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная французской полицией во время Открытого Чемпионата Франции, отрицает свою причастность к участию в договорных матчах.

Сизикову задержали на выходе из массажного кабинета после матча. Полицейские напомнили ей старую историю. Год назад букмекеры заметили подозрительные ставки на розыгрыш одного из геймов на Ролан Гарос, который Сизикова выступавшая в паре с американкой Медисон Брэнгл, должна была проиграть и она его проиграла из-за ошибок на подаче. Ссортсменка тогда объяснилась с полицией и была уверена, что тема закрыта, поэтому сейчас даже не стала брать адвоката. Но потом его услуги потребовались.

Юрист Фредерик Бело рассказал, что девушка потрясена обвинениями и отрицает их. Она может быть освобождена в пятницу вечером или в субботу утром. Информации о том, разрешат ли ей покинуть страну пока нет. Семья спортсменки намерена подать жалобу на клевету, поскольку обвинения наносят вред ее репутации.

Яну Сизикову обвиняют по двум статьям. Ей инкриминируют спортивную коррупцию и мошенничество в составе организованной группы. В обоих случаях теннисистке грозит тюремное заключение сркоом до 5 лет и крупные штрафы.


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