Санкции Евросоюза в отношении белорусской авиаотрасли должны вступить в силу уже через несколько часов

Соответствующий документ сегодня был принят в Брюсселе. Государственным авиакомпаниями Белоруссии запрещаются полеты в воздушном пространстве ЕС, а также посадки в европейских аэропортах.

Европейским перевозчикам будет запрещен полет над территорией Белоруссии. Все эти меры приняты в ответ на случившееся с самолетом компании Ryanair. Почти две недели назад лайнер был вынужден совершить посадку в Минске. На его борту был задержан журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега.

Зарубежная пресса писала, что еще перед полетом за ним следили сотрудники спецслужб с российскими паспортами, однако, сегодня президент России Владимир Путин отвергал причастность Москвы. Он подчеркнул, что люди, которые делают подобные заявления, не представляют себе, как осуществляются такие процессы.

В то же время, Путин не стал отвечать на вопрос, пошел бы Кремль на такой шаг с принудительной посадкой самолета ради задержания одного из пассажиров.