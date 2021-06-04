Соратники и родственники Протасевича, а также лидеры белорусской оппозиции считают, что интервью он дал под давлением

Соратники и родственники Романа Протасевича, а также лидеры белорусской оппозиции считают, что интервью молодой человек дал под давлением. На видеозапись, в которой экс-главред телеграм-канала Nexta говорит о признании вины, отреагировали и западные лидеры.

Интервью Романа Протасевича – «позор и для телекомпании и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии», очевидно, оно было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы, считает глава британского МИДа Доминик Рааб. Он убежден, что все, кто был вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт также полагает, что Протасевич мог подвергаться давлению, в результате чего был вынужден «дать столь неправдоподобные признания». Он подчеркнул, что правительство ФРГ самым серьезным образом осуждает демонстрацию Протасевича на телевидении.

В том, что съемки не обошлись без пыток, убеждены и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее соратники. Она подчеркнула, что задача политзаключенного – выжить, поэтому все, что было сказано, не имеет никакого значения. Политик вновь призвала Европу, Британию и США к введению санкций против Белоруссии. «Чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы» назвал интервью с Протасевичем глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Основатель телеграм-канала Nexta Степан Путило подчеркнул, что оппозиционер в том видео «не озвучил ни одного соответствующего действительности факта», все его заявления – результат невыносимых пыток.

Отец Протасевича также убежден, что его сына запугивали, применяли к нему психологическое и физическое насилие. Это, по его словам, подтверждают и следы на запястьях Протасевича, которые можно разглядеть на видео. Напомним, что в интервью молодой человек, критиковал оппозицию, признал вину в организации массовых акций в Белоруссии и похвалил президента страны Александра Лукашенко.

В интервью Протасевич также утверждает, что среди спонсоров Telegram-канала Nexta была российская компания, связанная с горнодобычей, владеет ею некий олигарх.

Сегодня журналисты спросили об этом Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что не знает, о каком бизнесмене говорил Протасевич.

Интервью вышло на белорусском телеканале ОНТ накануне, его также опубликовали на платформе в YouTube, где видео оказалось в числе самых просматриваемых.