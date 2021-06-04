Евросоюз официально запретил европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией

Белорусским самолетам запрещено использовать воздушное пространство и совершать посадки в аэропортах стран Евросоюза. Это связано с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича. Решение должно вступить в силу сегодня в полночь.

Европу беспокоит то, что происходит в Белоруссии, санкции против Минска необходимы, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума.

Европейские страны осудили принудительную посадку самолета Ryanair в минском аэропорту и потребовали освободить журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российские спецслужбы не причастны к ситуации с посадкой самолета Ryanair.

Между тем, белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» заявила, что с 10 июня будет летать в Москву пять раз в неделю, а также увеличивает количество рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми.

