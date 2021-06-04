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Эксклюзив Эха 18:08, 04 июня 2021

Бастрыкин намерен выяснить, на каком основании возбуждено уголовное дело против полицейского, застрелившего человека

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен выяснить, на каком основании возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который во время задержания застрелил 19-летнего жителя Новосибирской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По уголовному делу об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти уже задержаны двое подозреваемых. Инцидент со стрельбой произошел 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском.

Придорожная заправка, полицейская машина с включенными мигалками и два сотрудника ДПС, которые пытаются затолкать сопротивляющегося мужчину в черной кофте на пассажирское сиденье – так начинается ролик, который выложили в интернете уже на следующий день после инцидента. Снимает все на телефон, вероятно, один из участников погони – в частности, слышны его увещевания и призывы к полицейским упокоиться. В какой-то момент в кадре появляется еще один мужчина в черной футболке. Это 19-летний Векил Абдуллаев. Он пытается оттащить одного автоинспектора от своего знакомого, в ответ получает удар кулаком и ногой. Затем сотрудник ДПС достает пистолет, взводит курок и начинает заламывать напавшему руки. На этом моменте запись внезапно прерывается, а после паузы видно окровавленного лицо Абдуллаева. Полицейский, который до этого прижимал предполагаемого нарушителя к капоту, ослабляет хватку и тело мужчины безжизненно оседает на землю. На этом ролик заканчивается.

Как следует из рапорта, на который ссылается интернет-издание «Тайга.инфо», экипаж ДПС начал погоню за иномаркой, которая не остановилась по их требованию. Претензии полицейских вызвала сильная тонировка стекол. Лишь спустя несколько километров машина остановилась, а ее водитель и пассажиры попытались сбежать. Когда одного из них все же удалось схватить, двое других попытались отбить товарища. В отчете полицейского, который оказался в распоряжении сайта «МБХ медиа», утверждается, что сотрудник несколько раз предупреждал о том, что откроет огонь, однако выстрел в итоге произошел непроизвольно, когда он заламывал руку мужчины за спину. Стрелявший – 38-летний старший лейтенант Александр Гусев – стал фигурантом дел о превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Векил Абдуллаев умер в реанимации через день после инцидента. Десятки его родственников и знакомых сперва собрались у здания больницы, а затем устроили акцию памяти застреленного в центре Новосибирска. Представители азербайджанской диаспоры подчеркнули, что требовали бы справедливости независимо от национальности погибшего.

После инцидента посольство Азербайджана в России обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести объективное и всестороннее расследование.

Азербайджанская диаспора рассчитывает на справедливое разбирательство, — сказал «Эху» представитель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.
Тагиев добавил, что азербайджанцы не допустят конфликта с местными жителями и других волнений.

Тем временем, жена полицейского Александра Гусева записала видеообращение к президенту Владимиру Путину по совету своего адвоката.
По данным МВД, никаких угроз в адрес семьи полицейского не поступало.



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