Супруга новосибирского полицейского, который застрелил подозреваемого при задержании, жалуется на поступающие угрозы

В видеообращении к президенту Наталья Гусева попросила, помимо защиты семьи, сделать все, чтобы не допустить давления на следствие по делу ее мужа. Инцидент произошел неделю назад под Новосибирском, когда наряд ДПС задерживал водителей и пассажиров машины, которые не остановились по требованию инспектора. В новосибирском главке МВД говорят, что выстрел был случайным. Сам инспектор задержан, возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что его семью вывезли из поселка, где они проживали. С призывом провести объективное и всестороннее расследование выступили, в том числе, в посольстве Азербайджана, поскольку убитый был представителем азербайджанской диаспоры.