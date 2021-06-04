Глава концерна «Уралхим» Дмитрий Мазепин не пришел на сессию ПМЭФ

Он был заявлен в качестве одного из выступавших на пятничной дискуссии. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», за минуту до начала мероприятия табличку с фамилией Мазепина убрали из президиума, а его кресло занял председатель совета директоров «Уралхима».

Ряд изданий связали это с появлением на белорусском государственном канале ОНТ видеозаписи арестованного журналиста Романа Протасевича, который утверждал, что оппозиционный телеграм –канал Nexta спонсировала компания известного российского олигарха, которая «связана с Уралом и горной добычей». Имен Протасевич не называл.