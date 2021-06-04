Владимир Путин настаивает на непричастности российских спецслужб к посадке самолета Ryanair в Минске

По его словам, те, кто делает такие заявления, не понимают, как происходят подобные процессы. По словам российского президента, белорусский руководитель Александр Лукашенко заверил его, что Минск не планировал операцию по задержанию журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги. Информация о них появилась после посадки, добавил Путин.

Накануне американское интернет-издание Vice писало со ссылкой на свои источники, что Перед полетом за оппозиционным журналистом установили слежку несколько человек, имеющие российские паспорта.