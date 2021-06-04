По данным Новой Газеты праймериз ЕР в Приморском крае сопровождали многочисленные нестыковки и подтасовки результатов

Результаты предварительных выборов опубликовали позднее, чем по всей России, при этом количество голосов, которые подали за кандидатов менялось как в сторону увеличения, так и в меньшую. Так, ректор Дальневосточного медицинского института Валентин Шуматов обогнал в конце концов председателя краевого отделения всероссийского общества слепых Дмитрия Поташева.

В материале «Все хорошо, Единая Россия» «Новая газета» приводит и другие примеры. Свидетельством подтасовок коллеги считают и явку, которая на сравнимых по количеству избирателей соседних участках менялась в несколько раз. Кроме того, в крае изменили и выборное законодательство. Мажоритарных округов, где у Единой России есть возможность сыграть на личной харизме кандидатов стало больше, а партийные списки по которым выигрывают конкуренты теперь дают только 10 мест из 40.

В региональном отделении Единой России изменения в результатах объяснили ручным пересчетом голосов, поступивших на бумажных носителях.