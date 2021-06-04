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Эксклюзив Эха 16:58, 04 июня 2021

Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о переезде правительства в Гатчину

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума, что большая часть правительства области переедет в Гатчину.
«Мы будем в Гатчину переводить комитет по культуре и туризму, комитет по культурному наследию, комитет по делам молодежи, комитет по спорту и т.д., то есть прикладные комитеты. Самый большой комитет финансов, где 200 человек, мы оставим в Петербурге. Но те, кто работают с людьми, с общественностью, со всеми возрастами, они, конечно, должны работать на Ленинградской земле», — сказал он.
По словам А.Дрозденко, Ленинградская область стала серьезным, самодостаточным субъектом, но без столицы. А выбор места был сделан благодаря удобной логистике, и, конечно, чтобы «вдохнуть новую жизнь в Гатчину».
«Это совокупность факторов, и в том числе историческая необходимость. Мы по всем экономическим и социальным показателям входим в первую десятку, в десятку донором российского бюджета. Поэтому хотелось, чтобы столицы была. А почему Гатчина? Логистика. Пока не появилась объездная дорога, которая позволяет доехать до Гатчины за 20 минут от Пулково. Пока не появилось соглашение с РЖД, которое гарантирует скоростную электричку или поезд без остановок, который будет ходить Санкт-Петербург-Гатчина. Мы это решение не принимали, мы решили, что по логистике туда можно спокойно добраться.
Следующий момент — необходимость вдохнуть новую жизнь в Гатчину. Это хорошее место, с хорошей историей, но подзапущенное», — сказал губернатор.
Как отметил А.Дрозденко, правительство области планирует сдать в аренду имеющуюся недвижимость в Санкт-Петербурге, либо продать и тем самым обеспечить перемещение в Гатчину.


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