Губернатор Ленобласти об интеграции Питера и области: Мы за единение, но не за объединение

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не считает объединение Петербурга и Ленобласти выгодным решением. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума, он выступает за агломерацию.

«Мы за единение, но не за объединение. Мы за агломерацию, и это правильно. Есть поговорка – «гуртом легче и батьку бить». Все-таки когда у субъекта один голос, это один голос. А когда у двух субъектов с общими интересами -экономическими, социальными и политическими — два голоса, к нам уже будут прислушиваться лучше. Мы хотим использовать возможности двух субъектов с энергии для совместного развития», — сказал А.Дрозденко.