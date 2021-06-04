Следователи вызвали на допрос семью одного из редакторов интернет-издания Doxa Армена Арамяна

В том числе его несовершеннолетнюю сестру, рассказал сам Арамян. В апреле четверо редакторов Doxa стали фигурантами уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Поводом стала публикация видеообращения в поддержку студентов, на которых оказывают давление из-за их политических взглядов.
2021-06-04T16:32:29+03:00
2021-06-04T16:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 04 июня 2021
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