Скандал разгорается в Приморском крае вокруг предварительного голосования партии «Единая Россия»

Как пишет «Новая газета», результаты так называемых праймериз были опубликованы лишь в среду утром, при этом их несколько раз после этого переписывали.

В региональном отделении партии власти происходящее объяснили тем, что были внесены данные с бумажных носителей. Однако, как обращает внимание газета, при этом у некоторых кандидатов внезапно становилось меньше голосов. В этом году предварительное голосование проводилось в основном в интернете, однако, в некоторых регионах, в том числе и в Приморье, можно было проголосовать очно на некоторых участках.