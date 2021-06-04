Укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена, — объявил сегодня Владимир Путин

По его словам, проект исключает политические риски, в то же время, он дешевле и целесообразнее для потребителей в Европе. В частности, по мнению российского президента, граждане Германии будут получать газ через «Северный поток – 2» по ценам ниже, чем через трубопроводы, которые проходят по территории других стран. Путин отметил, что российская сторона уже может заполнять построенный трубопровод газом.

Против реализации этого проекта выступают США, которые считают, что он усилит зависимость Европы от Москвы.