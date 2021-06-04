Японские спонсоры Олимпиады в Токио призывают организаторов перенести соревнования на несколько месяцев

Топ-менеджеры известных компаний полагают, что деньги, которые они уже заплатили, вложив в олимпийскую кампанию около 3 миллиардов долларов скорее всего пропадут, но можно вернуть хотя бы часть расходов, если на трибунах во время соревнований будет больше зрителей. Власти страны уже запретили иностранцам приезжать в Японию. Есть жесткие ограничения и в отношении японцев. Скорее всего количество зрителей на трибунах будет ограничено, а тем, кто пришел запретят есть, пить и выражать эмоции слишком откровенно. Газета Файненшиал Таймс поинтересовалась мнением руководителей японских фирм. Попросив не называть свои имена, они сказали, что перенос соревнований на несколько месяцев сделает погоду более прохладной и кроме того, по мере увеличения количества вакцинированных, некоторые карантинные меры могут быть ослаблены.

Впрочем, японский бизнес не особенно надеется на то, что организаторы пойдут навстречу в этом вопросе и скорее всего Игры откроются 24 июля, возможно вообще без зрителей.

К этому дню в Японии привито примерно 14 миллионов человек, что составляет 10 процентов населения островов.