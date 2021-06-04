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16:04, 04 июня 2021

В Петербурге еще два ребенка пострадали от столкновения с самокатчиками

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовных дел.

Помощь врачей понадобилась четырехлетней девочке, которую сбила девушка на электросамокате в Выборгском районе. Как сообщает Агентство журналистских расследований, девочка находилась с родителями. Они довели дочку до травмпункта, где медики зафиксировали у нее травмы ноги и рану губы. Ребенку оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Более тяжелые повреждения получил 11-летний мальчик, которого в Приморском районе, на улице Ильюшина сбила женщина. Ребенок упал на руку и сломал лучевую кость. Девушку и женщину, которые ехали на самокатах ищет полиция.

А минувшей ночью в Кудрово задержали мужчину, который мог сбить позавчера на самокате пятилетнюю девочку в Невском районе. Оказалось, что он находился в федеральном розыске по дело о наркоторговле. Позавчера самокатчики, как на собственных, так и на арендованных транспортных средствах, сбили троих детей. Всем понадобилась госпитализация, по всем трем случаям Следственный комитет возбудил уголовные дела.

По данным источников «Эха», сегодня представители некоторых кикшеринговых сервисов получили письма от следователей, с просьбой сообщить о том, сдают ли они самокаты в аренду и есть ли у них офис на территории Петербурга. Накануне в ряде офисов следователи провели обыски.


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