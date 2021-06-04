Лондон призвал привлечь к ответственности всех причастных к записи интервью Романа Протасевича

Сооснователь телеграм-канала NEXTA, который находится под арестом, накануне появился в эфире белорусского государственного канала ОНТ.

Глава британского МИД Доминик Рааб назвал интервью «тревожным» и выразил убеждение в том, что Романа Протасевича вынудили принять в нем участие. Глава внешнеполитического ведомства написал в Твиттере, что преследование тех, кто защищает права человека и свободу прессы в Белоруссии, должно прекратиться, а люди, которые отвечали за постановку и запись телепрограммы, должны понести наказание.

В интервью, о котором идет речь, Протасевич публично признал вину в организации акций протеста, раскритиковал белорусскую оппозицию и сказал, что уважает президента Александра Лукашенко.

Он возложил ответственность за принудительную посадку лайнера Ryanair на соратника лидера оппозиции Светланы Тихановской и сказал, что телеграм-канал NEXTA спонсировал русский олигарх, который занимается горной добычей на Урале.

Интервью показали вчера, однако неясно при каких обстоятельствах и когда оно было записано – к журналисту уже почти неделю не допускают адвоката. Семья Протасевича считает, что его пытали.