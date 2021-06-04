Порядка 45 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«На сегодня у нас более 60 тысяч человек получили первую прививку и порядка 45 тысяч – вторую. Проблем никаких с вакциной нет, она в достаточном количестве. Сейчас в свободном доступе в регионе есть три вакцины – люди могут выбрать, какой прививаться», — рассказал он.

По словам М.Ведерникова, «55% от всех привитых – это люди старше 60 лет». «Мы долго разгонялись. Люди все-таки шли на вакцинацию неохотно. Особенно пожилые очень настороженно относились. Мы работали, объясняли и постарались сделать вакцинацию максимально доступной. Во всех крупных торговых центрах у нас есть прививочные пункты – можно прийти в любое удобное время сделать прививку», — добавил губернатор.

М.Ведерников считает, что принуждать людей к вакцинации неэффективно. «Надо убеждать людей, ведь палкой многого не добьешься. Надо рассказывать, информировать, показывать на конкретных примерах, что это работает, это действенно и безопасно», — пояснил он.

М.Ведерников отметил, что если бы он не переболел в конце прошлого года, он бы тоже вакцинировался. «Но я ежемесячно мерю количество антител, и как только оно снизится до критического уровня, я обязательно сделаю прививку», — уточнил он.

М.Ведерников также рассказал, что на последнем оперштабе было принято решение, что «все сотрудники администрации области, подведомственных учреждений и муниципальные служащие в обязательном порядке получают два выходных во время первой прививки и два выходных во время второй».

Численность населения Псковской области по данным Росстата составляет 620,2 тысяч человек.