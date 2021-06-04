Матыцин: Пандемия показала необходимость консолидироваться как внутри России, так и с международным сообществом

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы проанализировали ситуацию, <...> пандемия нас многому научила, мы увидели, что сейчас как никогда необходимо консолидироваться внутри России и с международным сообществом, делиться опытом преодоления этих сложностей», — сказал он.

О.Матыцин отметил, что пандемия не снизила интерес к российскому спорту.

«Я это сравниваю с эффектом пружины: интерес к спорту был, но пандемия ограничила и болельщиков, и спортсменов, она сейчас начала уже разжиматься и мы видим, как обычные люди выходят в парки занимаются спортом, болельщики стремятся на стадионы, потому что общение остается частью природы», — заключил он.