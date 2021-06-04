Министр спорта Матицын выразил надежду, что российская сборная будет одним из лидеров на Олимпийских Играх в Токио

Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума, для этого есть объективные факторы.

«Мы анализируем результаты команд выступления за предыдущий год. И здесь очень сложно сказать или сравнить потенциал каждой сборной, потому что многие соревнования были отменены. Мы знаем, что китайские спортсмены готовятся в закрытом режиме, и в предыдущих соревнованиях принимали минимум участия. Мы надеемся, Россия претендовала на самые высокие места, есть объективные факторы — один из факторов, это выступление легкоатлетической команды, количество которой сокращено до 10 человек. Но тем не менее, я надеюсь, что мы будем одним из лидеров, не называя конкретного места». – сказал министр.

По словам О.Матицына, самое главное на сегодняшний день – «это обеспечить максимальное участие максимального количества спортсменов в Олимпиаде в Токио.

«Мы знаем, что иностранных зрителей не будет, количество японских зрителей регламентируется в данный момент. Наша подготовка идет в режиме. В основном команда будет готовиться в Дальневосточном округе. У нас все обеспечено для того, чтобы они представили Россию», — заключил министр.