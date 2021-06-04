В Кремле считают, что закрытие VTimes обусловлено экономическими причинами,а а не статусом иноагента

В Кремле считают, что закрытие издания VTimes обусловлено, в первую очередь, экономическими причинами, а не статусом иностранного агента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что журналистам СМИ-иноагентов не грозит уголовное преследование, если они «строго следуют букве закона».
2021-06-04T15:34:20+03:00
2021-06-04T15:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 04 июня 2021
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