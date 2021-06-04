Хуснуллин: Осужденных уже привлекают к работе на стройках в Москве и Московской области

Осужденных уже привлекают к работе на стройках в Москве и Московской области, — сообщил РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Он называет это экспериментом. Власти уверяют, что привлечение к работам будет добровольным, к тому же, заключенным будут за это платить.

На строительство объектов в Московском регионе привлечено уже около полутора тысяч человек, рассказал в интервью газете РБК столичный вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пока все это происходит в рамках эксперимента, но он довольно успешен. Хуснуллин отметил, что дефицит кадров, с которым столкнулся строительный бизнес из-за пандемии и оттока из страны мигрантов, привел к росту цены на рабочих на 50–100%, а это приводит к подорожанию жилья. Об этом накануне говорил и заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Однако по его словам, власти не рассматривают вариант с заменой мигрантов заключенными. Между тем Хуснуллин рассказал РБК, что осужденных также планируется привлечь к строительству Восточного полигона РЖД. Вице-премьер подчеркнул, что это происходит исключительно добровольно, а качество работы заключенных будет обеспечивать Стройконтроль.

С предложением использовать труд заключенных на объектах, где обычно работают мигранты, в конце мая вступил глава ФСИН Александр Калашников. Эту инициативу поддержали в СК и Минюсте.