Минспорта: Порядка 80% спортивных объектов, построенных для международных соревнований в РФ, эффективно используется

Порядка 80% спортивных объектов, построенных во время проведения международных соревнований на территории России, сегодня эффективно используется. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума министр спорта России Олег Матицын.

«В основном такие спортивные объекты и проекты, которые были реализованы во время Олимпийских игр в Сочи и Универсиады, там порядка 80% эффективно используются, они востребованы. И кроме того, тот принцип планирования, о котором я говорил, он сейчас закладывается. То есть на этапе защиты заявки города или страны уже концепция наследия правительством тоже утверждается. И это единственно возможный подход, потому что время глобальных потрясений за счет демонстрации мощи государства тоже важно», — сказал он.

По словам О.Матицына, работа стадионов, выстроенных для проведения международных соревнований, будет субсидироваться из бюджета до 2024 года, после чего предполагается, «регион или клуб профессиональный должен полностью взять эту нагрузку на свои плечи».

«Подход, когда конструкции и архитектура, построенных спортивных сооружений для проведения международных соревнований, позволяют приведение в соответствие с тем, что будет реально после проведения Чемпионата, такой подход сейчас прагматичен. Но он должен предполагать наследие, оно не должно быть обременительным для страны, для города», — отметил министр.

«Нам нужен подход, когда последующие крупные спортивные мероприятия будет этапом или платформой для развития массового спорта: что потом будет, кто придет на эти стадионы», — подчеркнул О.Матицын.