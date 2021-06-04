Министра спорта: Россия не теряла доверия международных спортивных федераций

Об этом министр сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я не вижу необходимости восстанавливать доверие, потому что Россия не теряла доверие со стороны международного бизнес-сообщества и со стороны международных федераций, Олимпийского комитета. Да, был период, скажем так, тяжелого диалога, период больших ошибок, мы это сейчас признали, и сейчас задача состоит в том, чтобы просто посмотреть внутри себя на наш российский спорт. Нам есть чем гордиться, мы за предыдущие 10 лет провели практически все крупные международные проекты, ни одна страна в мире не может сказать о себе такое же. Это чемпионаты мира по футболу, это Олимпийские игры, это Всемирные универсиады, чемпионаты миры по плаванию, по легкой атлетике. Все международное сообщество ждет восстановления прав. Непростой период и, я считаю, что сейчас и федерации, и регионы, и государственные структуры действуют как одна команда. Те санкции, которые наложены, они тяжелые, но мы признали ошибки, мы их переживаем и делаем все необходимое, чтобы сформировать долгосрочную стратегию, которая в частности правительством утверждена в 2020 году», — сказал он.

О.Матыцин отметил, что ситуация на международной арене является лишь одним из направлений работы министерства.

«Наша основная задача все-таки сформировать или укрепить нашу национальную систему спорта. Создание здесь такой модели и массового спорта, и профессионального спорта, который нам позволил бы, в том числе уверено взаимодействовать с международным сообществом. Мы сейчас создали отдельный департамент в министерстве спорта международного сотрудничества и активно работаем с представителями на двусторонней основе и с международными организациями, потому что понимаем – это не сиюминутная задача выстраивание диалога конструктивного», — заключил он.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне на два года отстранил Россию от крупных международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира. Спортсмены из нашей страны смогут участвовать в этих турнирах исключительно в нейтральном статусе и только если смогут доказать, что не причастны к допинговому скандалу. Также Россия в период действия санкций не сможет принимать крупные мировые первенства и подавать на них заявки, а российские чиновники не смогут такие турниры посещать.