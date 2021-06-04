Прокуратура приложила пустые листы в качестве доказательств по делу о признании ФБК* экстремистской организацией

Прокуратура пытается показать, что у нее много доказательств по делу, поэтому имитирует большой объем материалов, подкладывая пустые листы, рассказал изданию «МБХ Медиа» старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

По его словам, в деле как минимум восемь таких листов, причем на страницах проставлен порядковый номер и какие-то случайные цифры. Оленичев отмечает, что реальных доказательств прокуратура предоставить не может, поскольку, «их не существует в природе».

Юрист добавил, что эти материалы суд приобщил к делу, и адвокаты «Команды 29» представят свою оценку этим доказательствам на следующем заседании — оно состоится в следующую среду.

Прокуратура требует признать ФБК, штабы политика Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан* экстремистскими организациями, поскольку, как утверждается, «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Признание организаций экстремистскими грозит их сотрудникам уголовными делами.