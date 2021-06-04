Глава СК назначил проверку Новосибирского управления после ареста полицейского

Сотрудник правоохранительных органов при задержании выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Погибший 19-летний выходец из Азербайджана Викил Абдуллаев. Это произошло 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском. Местные СМИ сообщали, что в тот же день полицейский участок и больницу, в которую доставили Абдуллаева, окружили около шестидесяти автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу. Позже появилась информация о том, что семью полицейского вывезли из поселка.

Азербайджанская диаспора рассчитывает на справедливое разбирательство, — сказал «Эху Москвы» представитель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев. Он добавил, что азербайджанцы не допустят конфликта с местными жителями и других волнений.

Как уже сообщалось, жена полицейского Александра Гусева записала видеообращение к президенту России. Она утверждает, что в адрес ее семьи регулярно поступают угрозы. Впрочем, в МВД эту информацию не подтвердили.