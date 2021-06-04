Прокуратура Парижа сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова обвиняется в коррупции и мошенничестве

Сизикова была задержана после матча на турнире «Ролан Гаррос».

По данным газеты Le Parisien, Сизикову подозревают в участии в договорном матче в парном разряде. Сизикова и американка Мэдисон Брэнгл проиграли в первом круге.

Прокуратура обратила внимание на подозрительные ставки в пятом гейме второго сета. На то, что Сизикова и Брэнгл проиграют этот гейм, в разных букмекерских конторах было поставлено несколько сотен тысяч евро.

Сейчас Яна Сизикова занимает 765-е место в одиночном разряде и 101-е в парном. За свою карьеру она выиграла всего один турнир WTA.