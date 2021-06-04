Z Архив новостей новости
5 2 6 760
14:39, 04 июня 2021

Прокуратура Парижа сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова обвиняется в коррупции и мошенничестве

Сизикова была задержана после матча на турнире «Ролан Гаррос».

По данным газеты Le Parisien, Сизикову подозревают в участии в договорном матче в парном разряде. Сизикова и американка Мэдисон Брэнгл проиграли в первом круге.

Прокуратура обратила внимание на подозрительные ставки в пятом гейме второго сета. На то, что Сизикова и Брэнгл проиграют этот гейм, в разных букмекерских конторах было поставлено несколько сотен тысяч евро.

Сейчас Яна Сизикова занимает 765-е место в одиночном разряде и 101-е в парном. За свою карьеру она выиграла всего один турнир WTA.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Сверхзадача — развести «ауры» Отношения деградировали донельзя, а в ряде случаев носят взрывоопасный характер, сотрясая миропорядок…

5 60 6 7110 02.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Такую тему надо раскрывать, господа 1. Сколько представителей чешских спецслужб работало в России? А осталось?
2. Речь идёт о кадровых сотрудниках чешских спецслужб или о завербованных гражданах?..

5 112 6 16813 02.06
Новости

Владимир Путин подписал закон о запрете избираться гражданам, причастным к экстремистским организациям Под причастностью к деятельности понимается выражение поддержки в интернете, а также пожертвования и консультации…

5 40 6 6023
Блоги

Леонид Гозман политик

Смутные фантазии Кто им угрожает? Какую территорию хочет захватить агрессивный блок НАТО, какими силами и как именно мы им дадим отпор? Может ли кто-нибудь в здравом уме поверить в планируемое вторжение «солдат НАТО»?..

5 216 6 35689 01.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Праймериз «Единой России» сильно недооценены в общественном мнении Именно на праймериз определились более 40% персоналий, кто будет депутатом Госдумы в будущем созыве. А никто из публики особенно внимания не обратил…

5 74 6 12974 31.05
Голосование
3466686
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 40 6 7140 02.06
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Ярость истории: Навальный — 45 Он, как правило, раздражает современников, провоцируя и обесценивая их «зоны комфорта». Не все могут позволить себе столь неконвенциональный выбор между лофтом и железной трубой…

5 30 6 5540 13:36
Блоги

Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета

Что такое репрессии? Огромное количество людей и сейчас воспринимает свободу не иначе, как свободу «темных» ее сторон…

5 29 6 5612 31.05
Блоги

Константин Эггерт журналист

«Лихие девяностые» нашего будущего Российское общество не может жить без вождей, потому что оно не верит в свои силы. В этом его главная проблема…

5 160 6 34183 03.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«НАТО в камышах» МИД Швеции рассказал парламентариям о «российской агрессии» на Украине и о «незаконной аннексии» Крыма. Только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали – с копенгагенщины…

5 200 6 44758 02.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Клён ты мой канадский, клён ты мой победный Вчера «мы» проиграли Канаде. 1 – 2. На глазах у всего изумлённого НАТО, скопившегося у наших границ…

5 166 6 38114 08:52
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Рецензия А Глостер-то, по нынешним временам, иностранный агент, — правильно ему глаза-то выдрали, не фиг контактировать с организациями, запрещенными на территории пьесы!...

5 196 6 45017 02.06
Блоги

Алексей Навальный политик

Достижение года Думал, писать или нет. Вдруг решите, что я тронулся. Но все же напишу…

5 100 6 23660 12:14
Новости

фото: @bazabazon Приставы ищут имущество и денежные средства Алексея Навального для взыскания 29 миллионов рублей Эту сумму политик обязан выплатить по решениям судов, — заявил глава службы Дмитрий Аристов…

5 37 6 9102
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Четыре тезиса о Протасевиче Если израильский солдат попадает в плен он имеет полное право сделать все, что ему покажется необходимым для спасения своей жизни, — в том числе и по вражескому телевидению выступить…

5 121 6 29929 09:06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Рассуждение о народе Народ – это мы все. И Ломоносов, и соседний с ним мужик из того рыбного обоза. И академик Вавилов, и негодяи, его уничтожавшие…

5 119 6 52931 28.05

Популярное за неделю

Новости

В Дании отозвали разрешение на строительство наземного участка российского газопровода «Северный поток – 2» Выданное ранее разрешение отозвали из-за экологических опасений…

5 5 6 27841
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На самом деле, конечно, очень страшно. Потому что Байден предыдущую команду, которая этим занималась, распустил, как только пришел к власти. А теперь-таки получается, что вирус убежал…

5 41 6 78591 29.05
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3466686
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 40 6 7081 02.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 157 6 185638 30.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Лукашенко. Путин. Ходорковский. Достоевский. Скрепы… Лукашенко. Путин. Ходорковский. Достоевский. Скрепы… Помимо новых рецептов приготовления народа, судя по всему, обсуждалась и еще одна крайне важная проблема — дело в том, что диктатура любит тишину…

5 57 6 72180 31.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9135455
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4925048

Сегодня в эфире