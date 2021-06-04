Гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин не принял участия в сессии ПМЭФ, где был заявлен в качестве спикера

Как сообщает издание «Фонтанка», за минуту до начала мероприятия табличку с фамилией Мазепина убрали из президиума. Представитель бизнесмена заявил, что Мазепин примет участие в другой сессии, на которой будет выступать президент.

Ранее в эфире белорусского канала ОНТ показали задержанного журналиста Романа Протасевича. Он сказал, что Telegram-канал NEXTA спонсировался компанией известного российского олигарха. Он не назвал ни саму компанию, ни имя бизнесмена, но СМИ предположили, что это Дмитрий Мазепин.

Во время протестных акций в Минске Мазепин выступал с заявлениями в поддержку белорусской оппозиции.