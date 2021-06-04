Росприроднадзор выявил более 2-х тысяч нарушений в деятельности компаний, работающих в Арктике

Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Более 2 тысяч нарушений мы выявили за проверочные мероприятия. Мы проверяем 27 компаний, работающих в Арктике, и из них проверили пока только 17. В прошлом году климатические условия не позволяли нам брать пробы. Это значит, что им придется тратить деньги. И давно это надо было делать», — сказала она.

Радионова также добавила, что из 150 замечаний, выявленных в деятельности «Норникеля», было ликвидировано только 31.