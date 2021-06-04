Президент Boeing в России и СНГ сожалеет, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair повлиял на «Белавиа»

Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Очень грустно, что политика ставит барьеры на перемещение простых граждан, пассажиров. Прекрасный коллектив у «Белавиа», прекрасные пилоты. Они-то уж точно не виноваты в том, что белорусский истребитель посадил в Минске этот самолет Ryanair. Надеемся, что какие-то решения будут найдены», — сказал Кравченко.

Он отметил, что «Белавиа» является прекрасным ключевым партнером Boeing». «Что касается этого грустного события с посадкой самолета Ryanair в Минске, я не хочу давать политическую или антитеррористическую оценку этому. Но «Белавиа» эксплуатирует более 20 боингов. Если им не разрешат летать, например, в Европу, значит, они будут больше летать на Ближний Восток или в Россию. Может, потом транзитом через Россию и в Китай», — считает Кравченко.

Он также добавил, что Белоруссия начала эксплуатацию 737 Max. «Сейчас к «Белавиа» пришел первый 737 Max и еще 5 придет до конца года. И эти самолеты будут замещать классические старые 737-е. И они от этих заказов не отказываются», — заключил Кравченко.

Страны Евросоюза после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последующего задержания экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича с его подругой — россиянкой Софьей Сапегой, заявили, что власти Белоруссии принудили борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Позже многие европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а некоторые западные авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.